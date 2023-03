Il 26 marzo torna la sfilata di Mezza Quaresima: «Al rogo il consumo di suolo»

Torna la sfilata di Mezza Quaresima , il carnevale orobico organizzato dal Ducato di Piazza Pontida entrato a far parte a pieno diritto di «Carnevalia», l’associazione che raduna i carnevali storici di tutta Italia. La tradizionale sfilata si svolgerà domenica 26 marzo , con il prologo più atteso sabato 25 quando è previsto il tradizionale «Rasgamènt de la Ègia» , il leggendario fantoccio la cui immagine, realizzata dagli allievi della scuola d’arte Fantoni, presterà il volto a un problema o malcontento cittadino da dare alle fiamme in Piazzale Alpini . Cosa si brucerà quest’anno? «Al rogo - spiega il duca di Piazza Pontida Mario Morotti - andrà il consumo di suolo , tema che riguarda anche la Bergamasca e su cui ci piacerebbe in questo modo avviare una riflessione».