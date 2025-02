Il Cardinale Parolin a Bergamo: «Cercare ogni via possibile verso la pace e la giustizia» - La diretta su Bergamo Tv

Primo appuntamento in terra bergamasca, sabato mattina (22 febbraio), per il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, all’Accademia della Guardia di Finanza, dove ha incontrato una rappresentanza degli allievi ufficiali e dialogato con loro sul ruolo diplomatico della Chiesa nel mondo introdotto dal direttore de L’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli. «La Santa Sede è chiamata a confrontarsi con le posizioni più diverse per cercare ogni via possibile nella direzione della pace e della giustizia», ha detto il cardinale Parolin, che ha aggiunto: «L’essenza dell’opera della diplomazia vaticana consiste nell’instaurare il dialogo: l’unità nella differenza è il metodo con il quale agisce la diplomazia della Santa Sede per costruire la pace».

«Ucraina sia ammessa al tavolo delle trattative»

Tante le domande che gli allievi ufficiali hanno rivolto al cardinale Parolin, dalle relazioni della Chiesa con Stati Uniti e Cina, al ruolo dell’Unione europea, ai flussi migratori. «Per noi – ha detto il Segretario di Stato vaticano parlando del processo di pace in Ucraina – è inconcepibile che l’Ucraina non sia ammessa al tavolo delle trattative. Insistiamo perché tutte le parti siano coinvolte, perché ci sia dialogo aperto, sincero che miri alla pace».

Il segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin

Il programma della visita in Bergamasca

È iniziata così la visita a Bergamo del Cardinale Pietro Parolin. Due giorni intensi e ricchi di incontri significativi per il Segretario di Stato Vaticano, il primo e più stretto collaboratore di Papa Francesco.

Dopo la lezione di politica internazionale nell’aula magna di Largo Barozzi con i cadetti dell’Accademia della Guarda di Finanza alla presenza dei vertici dell’istituzione il Segretario di Stato Vaticano, alle 16 nella Cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta, presiederà la celebrazione per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi, nominato da Papa Francesco Arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e Nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.

Diretta di Bergamo Tv e sul sito de L’Eco

Nell’occasione, giorno della Festa della Cattedra di San Pietro, il porporato concederà l’indulgenza plenaria a tutti i partecipanti alla celebrazione presenti in Duomo. La celebrazione - che sarà trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo – è un momento di grande gioia e carico di significato, soprattutto nell’anno del Giubileo della Speranza. Sarà festa anche a Capriate San Gervasio, paese d’origine di monsignor Bravi. Almeno un centinaio di persone raggiungerà il Duomo da San Gervasio (domenica 23 febbraio, invece, monsignor Bravi sarà a San Gervasio per presiedere la Messa Pontificale e partecipare a una conviviale in suo onore).

Gli appuntamenti di domenica 23 febbraio