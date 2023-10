Il cardinale Pizzaballa cittadino onorario di Bergamo «per il suo impegno per la pace» - Le foto

«La città di Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria “Giovanni XXIII” al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini per l’azione pastorale condotta con equilibrio e spiccata capacità strategica e diplomatica secondo lo stile di Papa Giovanni XXIII» si legge nella pergamena, e ancora: « Per la promozione continua del dialogo tra le forze del territorio a garanzia della presenza della comunità cristiana nell’intricato mondo della Terra Santa ». Infine il conferimento della cittadinanza onoraria è motivato anche «dall’impegno costante nel perseguimento della pace tra i popoli di diverse etnie e religioni».

La Messa in Cattedrale

L’abbraccio di Bergamo e dei bergamaschi al porporato nativo di Cologno al Serio proseguirà in serata alle 20,30 in Cattedrale con la solenne celebrazione eucaristica, da lui presieduta, insieme al vescovo, monsignor Francesco Beschi, ai vescovi nativi bergamaschi e ai vescovi lombardi. Alla Messa saranno presenti anche i vicari episcopali e i delegati vescovili, i sacerdoti, i religiosi, i rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali, le istituzioni, i gruppi e le associazioni laicali e tutti coloro che si vogliono unire nella preghiera di lode e di invocazione per il suo nuovo ministero. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su «Bergamo Tv» e sul nostro sito.