Il debutto del Globe: «Un locale poliedrico, pensato per lo svago»

Il grande giorno del Balzer Globe è finalmente arrivato. Dopo aver scaldato i motori con alcuni eventi privati e con le selezioni di Miss Italia lo scorso luglio, sabato 16 settembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo locale di piazza Dante. L’ex Diurno, completamente rinnovato e trasformato in uno spazio accogliente, è ora pronto ad offrire una stagione di eventi tra conviviali, concerti, cabaret e spettacoli.

La serata di gala ha visto la partecipazione di numerosi invitati, ma anche tanta gente comune, curiosa di vedere dal vivo uno spazio chiuso al pubblico per quasi mezzo secolo. Il nuovo Globe è frutto dei lavori portati avanti negli ultimi mesi, che nel contempo hanno visto nascere anche la nuova piazza Dante con la grande scalinata che conduce all’ingresso al locale gestito dal gruppo Balzer. Il progetto di riqualificazione ha rispettato lo stile architettonico del rifugio antiaereo consolidando le fondazioni per ricavare uno spazio unico nel suo genere. Basta confrontare le immagini storiche per ricordare la struttura originaria, che oggi rivive con nuovi ambienti, dalla sala principale a forma circolare alle salette ricavate nei corridoi e arredate con tavoli e salottini.

Mattatore del vernissage è stato ieri sera l’attore Germano Lanzoni. Molto conosciuto per le sue gag, protagonista del cast «social» de «Il milanese imbruttito», ha portato a Bergamo le sue famose gag, con ironici paragoni tra gli abitanti della città meneghina e i bergamaschi.

Il locale, che può ospitare fino a 450 persone durante gli eventi in piedi, ieri ha registrato il tutto esaurito. «Non nascondiamo la grande emozione per l’inaugurazione ufficiale del nostro Balzer Globe – commenta Patrizio Locatelli, che con la società S-Link Srl gestisce il Balzer –. Siamo molto soddisfatti perché dopo mesi di lavori abbiamo fatto rinascere lo storico Diurno in una chiave nuova e moderna. Il locale ha un formato ibrido in grado di mutare l’offerta seguendo la sensibilità del mercato e siamo convinti che riusciremo a regalare momenti di svago a bergamaschi, visitatori e turisti».