Il Ferragosto in città di bergamaschi e turisti - Foto

L’obiettivo è la classica passeggiata tra la Corsarola e piazza Vecchia, fino a Colle Aperto, a cui far seguire l’immancabile pranzo al ristorante. Le prenotazioni sono buone in tutti i locali , a conferma dell’alto numero di presenze. C’è chi alla classica grigliata ha preferito un trancio di pizza d’asporto, seguito da un fresco gelato, in modo da godersi la giornata all’aria aperta. In molti prendono posto nei dehors allestiti dai locali, altri rimangono seduti sui gradini della biblioteca Mai ad osservare la fontana del Contarini e il Palazzo della Ragione.

Tante le persone sdraiate nell’erba lungo le Mura: i più organizzati si sono presentati con tanto di coperta per il tradizionale pic-nic ferragostano. Anche il centro piacentiniano, in mattinata, si presentava più frequentato rispetto ai giorni scorsi, complice anche il calo delle temperature di un paio di gradi. Girando per la città, ormai meta turistica affermata, si notano poi tanti viaggiatori che, trolley alla mano, sono diretti verso la stazione dei treni e l’aeroporto «Il Caravaggio» per proseguire il tour agostano o rientrare definitivamente dalle ferie. Senza dimenticare gli spazi estivi aperti: Astino, i parchi Sant’Agostino e Goisis e non solo.Le strade, tra mezzi pubblici e tante automobili comunque in circolazione, non sono certo deserte e in giro si notano molti mezzi con targa straniera, giunti in visita al capoluogo. Bergamo deserta? Tutt’altro, uno dei Ferragosto in città più partecipati.