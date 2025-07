Il giorno dopo il maltempo: a Bergamo flagellata Città Alta, alberi caduti in tutta la provincia e neve sui monti - Foto

A partire dalle ore 20 di lunedì 8 luglio sono pervenute circa 235 richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco relative all’emergenza maltempo che ha causato numerosi danni: alberi abbattuti, allagamenti e numerosi tetti scoperchiati.

I danni del maltempo sul viale delle Mura: la situazione martedì mattina Squadre del comando vigili del fuoco di Bergamo e di Varese hanno operato sull’intera provincia con il supporto della Protezione Civile. Al momento risultano 125 gli interventi conclusi e circa 110 gli interventi in coda, mentre proseguono le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza. Non risultano al momento persone coinvolte.

strada chiusa per la bonifica e messa in sicurezza Alberi abbattuti sulle Mura

Sistemazione anche dei cavi elettrici Alberi abbattuti sulle Mura

In mattinata le condizioni metereologiche sono tornate alla normalità, un vantaggio per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che si stanno effettuando nella giornata di martedì un po’ in tutta la città. Per tutta la notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco e degli operatori che hanno iniziato a bonificare le aree più colpite dal maltempo. Sul viale delle Mura sono caduti diversi alberi, la strada è stata chiusa nella mattina per i lavori di messa in sicurezza.

Nella notte nella zona della Fara di Città Alta

Le immagini scattate nella notte da una lettrice sono impressionanti e parlano da sole.

La zona della Fara in Città Alta

In città bassa

Anche in città bassa la stessa situazione: un albero è caduto lungo la ciclabile di Bergamo all’altezza della f ermata Teb di Borgo Palazzo. In tutta la città segnalazioni di piante a terra. Da Boccaleone a Via Legionari in Polonia a Bergamo, ma anche sulla Briantea: strade bloccate per caduta alberi. Vento violento anche nella zona delle piscine Italcementi.

Zona piscine Italcementi

Un albero caduto lungo la ciclabile di Bergamo all’altezza della fermata Teb di Borgo Palazzo

(Foto di Sonzogni)

I danni in provincia

Alberi caduti un po’ in tutta la provincia bergamasca, con allagamenti segnalati ai vigili del fuoco per tutta la notte.

A Seriate alberi sulle strade, a Villa di Serio alberi sradicati con al lavoro la protezione civile per liberare le strade. Senza corrente le vie Papa Giovanni e Riglesso nel centro storico. «Cari Villesi - ha scritto il sindaco -, è stata una serata e nottata da incubo! Ancora una volta un grazie alla nostra Protezione Civile che è stata tutta la notte per il paese a tagliare piante e pulire strade. Stamane (martedì, ndr) sono di nuovo al lavoro con i volontari del verde della parrocchia. C’è tanto lavoro da fare. Chiedo l’aiuto di tutti anche solo per pulire davanti alle vostre case».



Piante cadute sulla superstrada all’altezza del cimitero di Fiorano, nella mattinata a Casnigo via Carrali era ancora bloccata dalle piante. A Piario allagato oratorio e alcune case vicine.

A Dalmine, Stezzano e Lallio così come a Osio Sotto si è lavorato tutta notte.

Nella notte al lavoro per il maltempo a Dalmine, Osio, Lallio e Stezzano. in questa foto e nel racconto fotografico a seguire

La neve sulle montagne

La temperatura è scesa repentinamente, in alcune zone ha anche grandinato e sulle montagne è tornata la neve come nella foto pubblicata e scattata dalla alta Val Seriana. Neve anche al Rifugio Calvi.

Neve anche al rifugio Barbellino, scesa fino a 2.400 metri di quota. La temperatura al rifugio nella mattinata è di 3 gradi (misurata alle ore 6 del 9 luglio).

A Villa di Serio La neve torna sulle nostre montagne: le Orobie viste da Gandellino

Il Pizzo Coca Il Cappuccello Al Barbellino

Tornone e Tornello sopra Vilminore Foto scattata da Gandellino/Gromo San Marino Nella foto del rifugista Mario Fornoni il monte Torena