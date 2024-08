Il programma di eventi e celebrazioni per Sant’Alessandro

Un ricco calendario di eventi per celebrare Sant’Alessandro martire, patrono della diocesi e della città di Bergamo, che culminerà lunedì 26 agosto con la Messa solenne (trasmessa su Bergamo TV e sul nostro sito) presieduta in Cattedrale dal Vescovo Francesco Beschi. Il tema scelto per il 2024 è la giustizia .

Celebrazioni

Domenica 25 agosto alle 19,30, partendo dal sagrato della basilica di Sant’Alessandro in Colonna, corteo orante con meta la Cattedrale, con soste e momenti di preghiera al monastero di San Benedetto, alla chiesa della Madonna del Giglio, in piazza Mercato delle scarpe e nella basilica di Santa Maria Maggiore. Al termine, momento di preghiera in Cattedrale e incontro con il Vescovo, che terrà le sue riflessioni sul santo patrono e sul tema di quest’anno.

Lunedì 26 agosto, solennità di Sant’Alessandro martire: alle 10,30, in Cattedrale, solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Francesco Beschi (concelebrano vari Vescovi di origine bergamasca e il clero diocesano), alla presenza delle autorità cittadine (partecipa la Cappella musicale del Duomo). Questa Messa dà inizio idealmente al nuovo anno pastorale 2024-25. Al termine, all’esterno della Cattedrale, omaggio ai Vescovi e alle autorità da parte dei gruppi del 40° Festival internazionale del folclore, provenienti da Albania, Francia, Messico e Ucraina. Alle 17, in Cattedrale, Vespri solenni presieduti dal Vescovo, che poi alle 18,30 raggiungerà la basilica di Sant’Alessandro in Colonna per celebrare una Messa solenne (partecipa il Coro dell’Immacolata).

Concerti di campane

Diversi gli eventi curati dalla presidenza del Consiglio comunale della città di Bergamo.

Dalle 15,30 alle 17,45 di domenica 25 agosto le campane risuoneranno in tutta la città: inizierà la Torre Civica, seguita dalla Cattedrale di Sant’Alessandro e da molti altri campanili, di Città Alta e Città Bassa. Un’iniziativa promossa congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio comunale, dall’Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile e dalla Federazione Campanari Bergamaschi, per stimolare l’interesse verso un importante patrimonio storico. Lunedì 26 agosto il concerto diventerà itinerante: alle 15 in piazza Mascheroni, alle 16 all’esterno della basilica di Sant’Alessandro in Colonna e alle 17,30 all’esterno della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano.

Lunedì 26 agosto, dalle 16 alle 17,30, porte aperte a Palazzo Frizzoni: i cittadini potranno partecipare alle visite guidate, gratuite e senza prenotazione, del professor Giovanni Carullo.

Spettacolo pirotecnico

Lunedì 26 agosto, alle 22,30, in piazza Vittorio Veneto andrà in scena uno spettacolo di fontane pirotecniche, che svilupperanno una parete di luce attraverso eleganti giochi luminosi di scintille colorate. Per l’occasione, nella piazza verrà posizionata una pedana «a L» dell’altezza di 2metri da terra che consentirà anche la pubblico più lontano di godere dello spettacolo.

Per l’occasione, dalle 22 alle 23 (e comunque fino al termine dello spettacolo) di lunedì 26 agosto, sarà in vigore il divieto di transito in viale Roma, nel tratto compreso tra via Tasca e largo Porta Nuova, e l’obbligo di svolta a destra in via Crispi, all’incrocio con piazza Matteotti.

Arte e patrimonio da scoprire

Davvero ricco il palinsesto di iniziative in ambito culturale e artistico. A cura della Fondazione Bernareggi, da venerdì 23 a lunedì 26 agosto (ven-sab h 16-21 / dom-lun h 10-13, 16-20) presso l’Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, «A passo d’uomo. Nuove incursioni urbane», la mostra di Geometric Bang insieme ai ragazzi e alle ragazze di Monterosso e Valtesse San Colombano e alle donne di Casa Samaria. Giunto alla sua quarta edizione, Art Together Now è un progetto di animazione urbana che coinvolge adolescenti e giovani dei quartieri della città in un processo di co-creazione artistica.

Sempre a cura della Fondazione, domenica 25 agosto alle 21, ecco Piazza Duomo by night: Cattedrale, Museo della Cattedrale, Battistero. Un itinerario di visita per scoprire, in un’unica occasione, i luoghi che hanno dato vita alla storia della Chiesa di Bergamo; lunedì 26 agosto dalle 10 alle 13, e dalle 14 alle 19, apertura straordinaria del Museo della Cattedrale, con visita tra i tesori archeologici e liturgici del Museo; martedì 27 agosto alle 16, al Museo della Cattedrale, «Visti da vicino : l’urna di Sant’Alessandro e i dipinti dell’abside della Cattedrale», una visita delle sacrestie della Cattedrale durante la quale sarà possibile vedere da vicino anche l’urna d’argento e cristallo che viene esposta solo nei giorni della Festa del Santo.

Infine, all’Ex Oratorio di San Lupo, tre appuntamenti realizzati dalla Fondazione Bernareggi: da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre (mer-gio-ven h 16-20 / sab-dom h 10-13, 16-20) uno speciale allestimento, intitolato «Artisti, amici, superstar», che propone opere selezionate degli artisti che qui hanno esposto negli ultimi anni. Durante gli orari di apertura sarà possibile partecipare a visite condotte dai giovani del Le Vie del Sacro; mercoledì 28 agosto, Opere di riconciliazione. Quando l’arte incontra la giustizia. Come può l’arte dare sostegno ai percorsi di giustizia? La mostra “Artisti, Amici, Superstar”, è diventata un laboratorio inedito in cui attivare sia incontri di giustizia riparativa, a cura dei mediatori umanistici di Bergamo, sia un percorso di messa alla prova per minori colpevoli di reati. Ne parlerà Giovanna Brambilla, ideatrice del progetto, insieme a Francesco Pandolfi, educatore, e Lorenza Pulinetti, mediatrice penale, testimoni e protagonisti di quanto è accaduto. E, venerdì 30 agosto, alle 19, evento di chiusura della mostra «Artisti, Amici, Superstar» alla presenza degli artisti e dei curatori. Performance del duo L+R: Adelio Leoni e Roger Rota, chitarra e sax.

Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, lunedì 26 agosto sarà possibile partecipare alla visita per scoprire l’installazione site-specific ideata dalla celebre artista inglese Sonia Boyce per la Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione che, attraverso il canto, riflette sui temi della cura e della condivisione.

Ad Astino, invece, lunedì 26 agosto, dalle 18 alle 22, apertura straordinaria della mostra fotografica «Gabriele basilico. ambiente urbano, 1970-1980», uno tra i maggiori maestri della fotografia italiana. Mentre, alle 21, concerto di Sant’Alessandro ad Astino, evento di punta della rassegna concertistica con la partecipazione del Corpo Musicale «Don Giovanni Valsecchi» di Sovere, diretto da Anna Lisa Ziliani.

Molti gli appuntamenti a cura della Mia Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo: domenica 25 agosto, alle 21, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, XXX Rassegna «L’organo della Basilica». La Basilica di Santa Maria Maggiore è dotata di un monumentale organo Vegezzi - Bossi, composto da 5152 canne. Da trent’anni nel mese di agosto viene organizzata una rassegna organistica a cui partecipano maestri attivi in ambito internazionale. Domenica 25 agosto viene proposto il concerto del Maestro Luigi Ricco con musiche di J.S. Bach, A. Ritter, J. Brahms, J.G. Rheinberger, G.W. Zaramella, H.A. Stamm.

Musei e altri edifici storici

Lunedì 26 agosto, dalle 9 alle 17.30 porte aperte in Casa Suardi. La Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici del Comune di Bergamo offre l’opportunità di visitare il Palazzo degli Archivi storici accompagnati dal personale della Biblioteca civica Angelo Mai e degli Archivi storici di casa Suardi. Il pubblico avrà modo di visitare la mostra di documenti sul tema della giustizia allestita negli spazi espositivi del primo piano e nei depositi del secondo piano secondo normalmente non visitabili dal pubblico e che nei secoli passati hanno ospitato gli uffici del «Giudice alla Ragione» (il Tribunale civile) e del «Giudice al Maleficio» (il Tribunale penale).

Il Museo delle storie di Bergamo, sempre lunedì 26 agosto, dalle 14 alle 21, propone l’apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento, un viaggio tra prestigiosi palazzi e antichi conventi, per scoprire le storie di nobili famiglie in lotta per il potere, ambiziosi mercanti in cerca di fortuna, grandi condottieri al servizio della Repubblica di Venezia. L’ingresso include la salita al Campanone che con i suoi 52,76 metri di altezza offre una vista panoramica straordinaria sulla città antica.

E, alle 21, «Giustizia dall’alto». Visita alle stanze del potere nel Rinascimento. Palazzo del podestà apre le sue porte per un suggestivo viaggio nel luogo in cui leggi umane e giustizia divina si incontravano: un inedito percorso dalla splendida sala dei giuristi, aperta al pubblico in occasione dei festeggiamenti di Sant’Alessandro, sino alla cima del Campanone con i suoi famosissimi cento rintocchi.

Infine, domenica 1° settembre, alle 21, presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, lo spettacolo Il lungo viaggio della regina di Sab a, a cura di deSidera Bergamo Festival. Di Luca Doninelli. Con Laura Marinoni. Produzione Teatro de Gli Incamminati. Tratto dal «Primo libro dei Re», dalla «Legenda Aurea» e dal testo sacro etiope «Kebra Nagast», è il racconto in prima persona di uno dei personaggi più misteriosi della storia: la Regina di Saba.

