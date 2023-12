Il video virale di Paola Turani: cinque cose da fare a Bergamo a Natale

In un look total white, tra luci e decorazioni e sotto qualche fiocco di neve, l’influencer nel video – realizzato in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio – suggerisce cinque attività imperdibili da fare in città in queste feste: nella lista non mancano il Villaggio di Natale con la Casetta di Babbo Natale e la ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto, così come una pausa merenda in Città Alta e lo shopping natalizio tra i negozi del centro. Del progetto la stessa Paola aveva già pubblicato un piccolo teaser il 4 dicembre, giorno in cui è stata avvistata da diversi fan in giro per la città, intenta proprio a filmare i contenuti promozionali.