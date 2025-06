In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp» - Fotogallery e video

Sono circa quindicimila i partecipanti alla sedicesima edizione della Camminata nerazzurra , evento storico organizzato da l Club Amici dell’Atalanta . Alle 8,40 di domenica 1 giugno il taglio del nastro che ha dato avvio alla camminata non competitiva. Ci sono voluti circa venti minuti prima che l’ onda nerazzurra si esaurisse sul Sentierone . Tre i percorsi, da 6, 10 e 17 chilometri.

Grande partecipazione, come ogni anno, alla camminata nerazzurra domenica 1 giugno.

I primi partecipanti si sono visti alle 7,15 in piazza Vittorio Veneto per la messa all’aperto celebrata da don Claudio Del Monte, parroco a Malpensata e Campagnola. Ma la grande partecipazione non stupisce: che l’edizione di quest’anno fosse particolarmente attesa lo si era capito già nei giorni scorsi, con le maglie celebrative autografate da Marten de Roon andate esaurite.