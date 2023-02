In cammino verso la Gmg di Lisbona. «Sarà una grande avventura spirituale»

Il prossimo agosto, tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo si raduneranno a Lisbona attorno alla croce e a Papa Francesco. Era proprio questo il fine di San Giovanni Paolo II quando, nel 1984, diede vita alla Giornata mondiale della gioventù, un appuntamento dedicato alle giovani generazioni per rimettere Dio al centro della loro vita. Grazie a questa intuizione e all’esigenza di sentirsi, vedersi e avvertirsi come Chiesa universale, il legame tra giovani e fede cambiò per sempre. Nonostante la Gmg possa sembrare un evento sporadico e scollegato dalla quotidianità, essa si dimostra un ottimo carburante per i passi intrapresi dai giovani nelle comunità di provenienza, perché un’esperienza del genere lascia un segno indelebile ed è anche in grado di cambiare la vita.