In moto contro un’auto: grave pony pizza di 21 anni - Le foto

Un giovane pony pizza di 21 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente che si è verificato nella serata di mercoledì 15 novembre, poco dopo le 21, in via Grumello sotto il cavalcavia. Stando ai primi accertamenti, il ventunenne in sella a uno scooter 125 stava viaggiando da Lallio in direzione di Bergamo quando si è scontrato con una Volkswagen Touran che ha svoltato a sinistra per dirigersi verso Colognola. L’impatto è avvenuto sulla fiancata sinistra dell’auto e il motociclista è caduto a terra: ben visibili sulla carrozzeria della Volkswagen e sullo specchietto i segni dello scontro, con una lunga strisciata.