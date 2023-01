Inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura: viale Roma chiuso la prossima settimana

Manca sempre meno all’inaugurazione della Capitale della Cultura 2023. In vista della grande inaugurazione della prossima settimana fervono i preparativi e i sopralluoghi, s oprattutto per l’allestimento del palco e del grande spettacolo in programma sabato 21 gennaio in piazza Vittorio Veneto . Per consentire di predisporre il grande set dell’inaugurazione di piazza, che ha già visto b en 12mila persone iscriversi all’evento del pomeriggio di sabato 21 gennaio, il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza che precede la chiusura del centro cittadino, nel tratto tra Porta Nuova e Via Tasca per tutta la prossima settimana, a partire da lunedì 16 gennaio dopo le ore 9 .