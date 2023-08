Incendio in via Moroni, quattro tetti in fiamme - Foto e video

Le fiamme sono partite dal civico 14, hanno intaccato altri due tetti vicini e, marginalmente, la porzione di un quarto . La zona coinvolta è fino al civico 40 .Numerosi i passanti che hanno segnato il fumo che è stato visibile per ore in tutto il centro cittadino dalle 10.30 della mattina e fino a distanza di chilometri.

In azione i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, di Zogno e i volontari di Gazzaniga e di Treviglio: dopo aver sgombrato i piani sotto il tetto, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono durate fino intorno alle 13.30. Le fiamme, più volte spente, si sono riattivate e i Vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di spegnimento per poi lavorare sul fumo per altre ore, con anche la verifica degli appartamenti intaccati dal fuoco.

Il rogo è scoppiato al civico 14, all’altezza di Largo Cinque Vie, in pieno centro a Bergamo: la zona è stata delimitata per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco e la strada è stata chiusa al transito. Dalle informazioni raccolte non ci sono stati feriti nè evacuati: i residenti del civico 14 sono usciti in autonomia, avvisandosi tra loro grazie ad una chat che tiene in contatto gli abitanti della palazzina.