Incidente sul lavoro a Soncino, muore bergamasco di 58 anni

Ennesima tragedia sul lavoro: un operaio di 58 anni, residente nella Bergamasca, ha perso la vita giovedì mattina 5 dicembre in un incidente in un cantiere in via Merini di un nuovo polo scolastico a Soncino, in provincia di Cremona. La dinamica è attualmente al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco.