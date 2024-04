Incidente sull’A4 a Palazzolo: 7 chilometri di code in direzione Milano

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. I feriti, che dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni, sono tutti giovani tra i 24 e i 27 anni .

Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 7 chilometri di coda in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze, dirette verso Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di prendere la A35 BreBeMi, proseguire lungo la A50 TEEM e rientrare in A4 in direzione di Milano.