Incidenti stradali, da gennaio 49 vittime in Bergamasca. Il record negativo a luglio

Maria Elisa Merisio è la quarantanovesima vittima di incidenti stradali nella Bergamasca dall’inizio dell’anno, comprendendo nel dato statistico anche i bergamaschi che hanno perso la vita fuori dai confini provinciali, in tutto undici dal 1° di gennaio. Un dato preoccupante e in crescita rispetto al 2024, quando il totale delle vittime di incidenti stradali fu di 56 persone nell’arco dell’intero anno (sette delle quali morte fuori dai confini bergamaschi ma che abitavano nella nostra provincia).

La bicicletta, il mezzo coinvolto anche nel sinistro a Martinengo, quest’anno è tra i mezzi meno coinvolti in incidenti stradali con esito mortale

Scende l’età media: da 55 a 46 anni

Scende anche l’età media, che quest’anno si aggira attorno ai 46 anni, mentre nel 2024 era di 55. Delle 49 vittime delle strade nel 2025, la stragrande maggioranza – quaranta – erano uomini. La bicicletta, il mezzo coinvolto anche nel sinistro a Martinengo, quest’anno è tra i mezzi meno coinvolti in incidenti stradali con esito mortale: solo quattro i casi, due dei quali, però, causati da malori che hanno provocato la caduta poi rivelatasi mortale del loro conducente.