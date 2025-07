Investita mentre attraversa la strada: grave una donna di 63 anni in via Gavazzeni

Momenti di paura questa mattina, giovedì 24 luglio, in via Gavazzeni a Bergamo. Una donna di 63 anni è stata travolta da un’auto poco prima delle 10. Alla guida del veicolo un uomo di 43 anni che, secondo le prime informazioni, subito dopo l’impatto è svenuto, sotto shock.

I soccorsi dei Carabinieri

Una pattuglia di Carabinieri di Bergamo di passaggio ha prestato i primi soccorsi e un militare ha praticato anche le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Sul luogo dell’investimento sono giunti i soccorsi con più mezzi: un’ambulanza della Croce Rossa e due auto mediche del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso al Papa Giovanni. Anche l’uomo al volante è stato assistito. Via Gavazzeni è bloccata per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.