«Italia Romanica», Bergamo protagonista del festival con 11 monumenti

Un grande festival dedicato all’arte e all’architettura del Medio Evo italiano, con oltre cento tra cattedrali, abbazie, monasteri, chiese campestri di Sardegna, Sicilia e Lombardia, tra cui ben 11 sono quelli orobici, che aprono le loro porte ai visitatori. È il programma della prima edizione di Italia Romanica, che prende il via sabato 16 settembre: un evento nazionale con visite guidate e proposte di esperienze dedicate a una straordinaria epoca costellata da grandi scultori, pittori, architetti e ingegneri che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte italiana. Promotrice dell’iniziativa, che si sviluppa per tre weekend, fino al 1° ottobre, è la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che l’anno scorso ha già organizzato una manifestazione sul suo territorio regionale coinvolgendo 50 comuni e 70 chiese romaniche di tutta l’Isola. Hanno raccolto la sfida la Fondazione Lemine della Lombardia, soggetto di rilevanza regionale per la promozione educativa-culturale, affiancato da Associazione Brig e Romanico nel Basso Sebino, e la Fondazione Le Vie dei Tesori della Sicilia, che organizza il Festival omonimo in 20 città e 70 piccoli comuni dell’isola e che quest’anno è stata insignita dal ministero dei Beni culturali dell’Encomio al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio.