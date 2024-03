La festa di Mezza Quaresima colora la città - Segui qui la diretta. Foto e video

Un pomeriggio di festa, in città si parla di 70mila persone arrivate a Bergamo. La parata è partita alle 14 ed è terminata per le 16, per permettere alle forze dell’ordine di gestire poi la parte organizzativa relativa alla partita Atalanta-Fiorentina in programma allo stadio di Bergamo alle 18.

Attenzione quindi alla viabilità. La circolazione stradale è stata stravolta fin dalla mattinata per l’ammassamento dei carri in via Bonomelli e in via Bono.

Ecco i carri della Sfilata del Ducato 2024 Qui trovate tutti i carri in concorso per la Sfilata di domenica 17 marzo. Bedolis

Entrambi gli eventi hanno richiamato in città tra le 65mila e le 70mila persone: raggiungere in auto il centro è complesso, soprattutto nelle ore pomeridiane e anche in serata è previsto un appesantimento del traffico nella zona circostante lo stadio.

Disagi per la circolazione

In campo una sessantina di agenti della polizia locale. «Lo sforzo sarà enorme – assicura la comandante, Gabriella Messina –; abbiamo richiamato alcuni colleghi dal riposo e ce ne saranno altri in servizio straordinario. La circolazione sarà molto difficoltosa, se non addirittura impedita durante la sfilata. Consigliamo di posteggiare nei parcheggi d’interscambio in periferia e di arrivare in centro a piedi». Per evitare l’accavallarsi con la partita Atalanta-Fiorentina la sfilata partirà un’ora prima rispetto al programma di una settimana fa. Per il resto, tutto è stato confermato, dal percorso alla cerimonia di premiazione dei carri, fino alle manifestazioni della vigilia. «Abbiamo chiesto la collaborazione a tutti i partecipanti affinché sia una sfilata senza soste né pause e ci siamo impegnati a liberare entro le 16 l’asse viario via Mai/via Paleocapa» dice Mario Morotti, il duca Smiciatöt.

Le vie interessate dalla chiusura

La manifestazione (premiazioni comprese) si chiuderà entro le 17.30. I carri partiranno dal piazzale della stazione per percorrere viale Papa Giovanni, via Paleocapa, via Paglia, via Tiraboschi, largo Porta Nuova, piazza Matteotti, via XX Settembre, piazza Pontida e via Broseta. Ieri il Comune ha emesso una corposa ordinanza (consultabile sul sito di Palazzo Frizzoni) con numerose limitazioni viabilistiche per tutta la giornata. Le strade interessate dal passaggio della sfilata saranno chiuse al traffico dalle 12.30 al termine della manifestazione. Dalla mezzanotte e fino alle 19 sarà istituito il divieto di sosta in piazzale Marconi e lungo le vie Bono, Bonomelli, Papa Giovanni XXIII, Paleocapa, Paglia, Tiraboschi, Porta Nuova, Stoppani, piazza Matteotti, XX Settembre, largo Rezzara, piazza Pontida e Broseta (tra piazza Pontida e l’intersezione con le vie Nullo e Palma il Vecchio). L’Atb ha predisposto alcune modifiche al percorso (consultabili sul sito) con l’istituzione di fermate provvisorie sui percorsi delle linee 1, 5, 6 dalle ore 8 e fino le ore 19 alle quali vanno ad aggiungersi le linee 8, 9 e linea C dalle ore 12.30 alle ore 19.

Il percorso della sfilata e il programma

Domenica 17 marzo, quindi, la partenza della sfilata è stata alle 14. Si è iniziato con i carri ducali, il gonfalone e la fanfara, per poi celebrare il centenario con il ricordo dei dieci duchi. A seguire i gruppi e i carri provenienti da tutta la Bergamasca, ma anche da fuori provincia: Mantova, Belluno, anche dalla Sardegna.