La Fiera di Sant’Alessandro chiude in bellezza: 47mila visitatori in tre giorni

Il commento degli organizzatori

«La Fiera di Sant’Alessandro non tradisce mai le attese – commenta Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova -, confermandosi tra gli appuntamenti più amati del nostro territorio. Un appuntamento storico, millenario, in cui tutta la comunità si identifica. Siamo molto soddisfatti per la risposta data sia dalle tante realtà (imprese, istituzioni, associazioni) sia dal pubblico, accorso così numeroso, che anche in questa occasione ci hanno dato piena fiducia e ripagato ampiamente gli sforzi da noi compiuti. Mi piace credere che tutta la gente che ha visitato con tanto entusiasmo la Fiera di Sant’Alessandro sia stata un pieno di energia, fiducia e ottimismo per tutti loro. Il nostro polo fieristico è un’eccellenza del nostro territorio, e stiamo facendo tutti i passi necessari per valorizzarlo ulteriormente anche in chiave internazionale, per sostenere nel miglior modo possibile le imprese e il territorio». «Anche con la Fiera di Sant’Alessandro abbiamo tagliato il traguardo che più ci sta a cuore: far sì che la Fiera di Bergamo sia sempre più la “casa” di riferimento di tutta la comunità Bergamasca – sottolinea Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. Lavoriamo ogni giorno per far sì che il polo fieristico, che gestiamo con tanto amore e professionalità sin dalla sua inaugurazione, sia il luogo ideale per l’incontro e il confronto tra tutte le realtà del nostro territorio, a partire dalle istituzioni, dalle imprese e dalle famiglie, per promuoverlo certamente in chiave economica, ma anche culturale e turistica, in Italia e nel mondo».