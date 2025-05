La gara più pazza di Bergamo, torna il Soap Boax Rally: domenica Mura chiuse al traffico

La gara, nata nel 1955, costituisce una vera e propria tradizione per la città di Bergamo, che ogni anno, lungo il tracciato delle Mura Venete vede sfrecciare degli originalissimi bolidi, costrutti interamente in legno.

All’edizione 2025, che si svolgerà domenica 11 maggio alle ore 15 , parteciperanno un totale di 40 equipaggi, di cui 14 formati da ragazzi giovani , in rappresentanza di oratori e scuole, grazie alla sinergia tra l’organizzazione dell’evento e realtà territoriali come l’Azienda Bergamasca Formazione (Abf), che è riuscita a coinvolgere nella progettazione delle “macchinine”, gli studenti di vari istituti scolastici e i membri di alcuni centri di aggregazione.

La locandina della manifestazione

In veste di Assessore allo Sport del comune di Bergamo, Marcella Messina ha sottolineato che «l’iniziativa nasce all’interno di un processo sociale importante, che propone progetti sempre più articolati, come il Design Thinking, dove vengono messe in risalto le idee e le qualità creative degli studenti, i quali devono costruire una rete di relazioni, con l’obbiettivo di realizzare queste Soap Boxes». Design Thinking, che diventa uno strumento di inclusione, nel progetto che vede protagonisti i ragazzi del gruppo Acrobati della Cooperativa San Martino (realtà che promuove l’inclusione sociale delle persone con autismo), ideatori di un veicolo Soap Boax, che parteciperà alla gara dell’11 maggio.