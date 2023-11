La neve è arrivata, ma solo nelle valli. Nuovo peggioramento in arrivo - Le foto

Neve nelle valli, ma non in pianura. La perturbazione che sta attraversando anche la nostra provincia, come previsto ha portato a precipitazioni nevose ma solo a quote sopra i 350 metri. Niente fiocchi bianchi in pianura e in città, dunque, dove sta copiosamente piovendo nella giornata giovedì 30 novembre.

La neve nelle valli

Una perturbazione che arriva nel momento giusto soprattutto per i comprensori sciistici delle Orobie che vedono avvicinarsi prima il ponte dell’Immacolata e poi le vacanze natalizie. Un ottimo viatico per gli sciatori e per tutti quelli che sognano vacanze in montagna.

Il Passo della Presolana La neve a Foppolo

Le previsioni

Dopo la breve nevicata di questa mattina scesa localmente fino a quote collinari (senza disagi), le condizioni atmosferiche rimarranno oggi (30 novembre) compromesse per l’arrivo di un nuovo impulso perturbato proveniente da Sud Ovest. Sarà accompagnato da correnti più miti e quindi avremo un sensibile rialzo termico. Pertanto le precipitazioni attese domani (1 dicembre) assumeranno carattere di pioggia fino a quote elevate (oltre 1.800/2.000 metri quota).