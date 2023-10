La rinascita dell’ex carcere di Sant’Agata in Città Alta: rinascita più vicina - Foto

È completato l’iter progettuale che consentirà all’ ex carcere di Sant’Agata , uno dei principali contenitori storici di Città Alta, di rinascere e tornare completamente fruibile dalla cittadinanza.

La Giunta di Bergamo ha infatti completato il lungo iter progettuale, approvando la scorsa settimana il progetto esecutivo del piano finanziato quasi interamente (circa 8 milioni di euro vengono dalla UE, 800mila euro saranno investiti dal Comune di Bergamo) attraverso il bando Pinqua, uno degli ambiti del Pnrr per quel che riguarda la rigenerazione urbana .

Nei prossimi giorni partirà l’iter per assegnare l’appalto, il cantiere vero e proprio, il cui inizio è previsto tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 .

I dettagli del progetto

Il progetto esecutivo, redatto dallo studio CN10 e dall’architetto Gianluca Gelmini (che si è aggiudicato una gara pubblica indetta per la progettazione) e approvato dalla Giunta all’unanimità, conferma la complessiva ristrutturazione dell’immobile che consentirà di ricavare nell’ex carcere di Sant’Agata appartamenti con affitti agevolati accanto a spazi pubblici.

Gli ultimi due piani dell’ex monastero teatino rimangono quelli in cui verranno ricavate le nuove residenze, piccoli appartamenti particolarmente importanti per quel che riguarda la politica dell’abitare del centro storico: qui infatti si prevedono 15 appartamenti a canone agevolato, ideali per giovani e giovani coppie, che consentiranno di rafforzare il mix sociale del centro storico, anche attraverso prezzi calmierati.