La testimone: «Il corpo della piccola Diana era stato lavato». In casa il frigo vuoto, all’ingresso valigie con abiti «solo da donna»

Lo ha testimoniato in aula, nel processo per omicidio volontario pluriaggravato a carico della madre Alessia Pifferi, la dirigente del gabinetto regionale di polizia Scientifica che lo scorso 20 luglio è intervenuta nell’appartamento di via Parea, subito dopo la scoperta del corpo della piccola, morta di stenti a soli 18 mesi.