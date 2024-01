Lavori in via Lunga, dall’8 gennaio cambiano i percorsi dei bus 1A, 1B e 1C

Con la chiusura del senso di marcia in direzione Seriate, per l’avvio del cantiere del collegamento ferroviario con l’aeropoto di Orio al Serio, Atb comunica che le linee 1A e 1B in direzione Torre de’ Roveri e Scanzorosciate, 1C in direzione Boccaleone e Grassobbio e 1/ in direzione Seriate (San Giuseppe) subiranno modifiche di percorso per l’intera durata dei lavori.

Le modifiche interesseranno i viaggiatori diretti al centro abitato di Orio al Serio che dovranno utilizzare le linee 1A e 1B nei rispettivi orari, anziché la linea 1C come d’abitudine. La linea 1 C continuerà a servire via Portico (Orio Center) e Grassobbio. Le frequenze delle linee 1A, 1B e 1C, così come i collegamenti diretti da e per l’Aeroporto non subiranno modifiche.

Nello specifico:

• Le corse di linea 1A e 1B dirette da Porta Nuova a Torre de’ Roveri e Scanzorosciate anziché transitare da via Gavazzeni e Boccaleone, arrivate in via don Bosco, proseguiranno in via Furietti, via Luzzatti, via Don Bosco, via per Orio, transitando dal centro abitato di Orio al Serio (via Papa Giovanni XXIII, via Locatelli, via Cavour) e riportandosi sul percorso normale per Seriate dalla rotonda della fiera di Bergamo in via Lunga.

• Le corse di linea 1C dirette da Porta Nuova a Boccaleone e Grassobbio transiteranno da via Gavazzeni e Boccaleone, ma non dal centro di Orio al Serio. Giunte in via Isabello, svolteranno a destra in via Gasparini, via Campagnola, via Zanica, via Zanchi (Centro Galassia), via Campo Grande, via Prato Casello, SS Cremasca, via Portico e riprenderanno il percorso regolare.

Per garantire il collegamento con Orio al Serio, Seriate, Torre de’ Roveri e Scanzorosciate, in concomitanza con l’uscita degli studenti dagli istituti scolastici, transiteranno da via Gavazzeni solo le seguenti corse:

• Da lunedì a venerdì:

12:26 - 13:14 - 14:26: per Scanzorosciate (1B)

12:42 - 13:20: per Torre de’ Roveri (1A)

13:11 - 13:21: per Seriate San Giuseppe (1/)

• Sabato:

12:26 - 13:14: per Scanzorosciate (1B)

12:35: per Torre de’ Roveri (1A)

Vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti, mentre a tutte le fermate di linea interessate dalla deviazione vengono esposti avvisi all’utenza.