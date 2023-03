«Le ragioni del conflitto e la follia del bene», incontro con Silvano Petrosino

Martedì 28 marzo alle 20,45, l’auditorium delle Orsoline di Somasca in via Curie a Bergamo (Loreto), ospita la conferenza-dibattito dal titolo «Le ragioni del conflitto e la follia del bene» con Silvano Petrosino, a cura del Circolo culturale 3C Scuola «Cittadini». Filosofo internazionalmente noto per i suoi studi sul pensiero di Lévinas e Derrida, è professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media. Oggetto dei suoi studi sono la natura del segno, il rapporto tra razionalità e moralità, l’analisi della struttura dell’esperienza con particolare attenzione al rapporto tra la parola e l’immagine, il desiderio e l’umano. Attraverso le sue traduzioni e monografie, ha introdotto in Italia il pensiero di Lévinas e Derrida.