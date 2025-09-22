Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025

Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè: completato il 57% dei lavori, parte la posa dei binari

IL CANTIERE. Attualmente sono 16 i cantieri attivi su 17, distribuiti lungo i 9,8 km del nuovo tracciato (11,5 km totali considerando le tre fermate condivise con la Linea T1, incluso il capolinea di Bergamo Fs).

Binari posati in via Corridoni
Binari posati in via Corridoni
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La realizzazione della Linea T2, la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana, procede spedita. A un anno e mezzo dall’apertura dei cantieri, i lavori hanno raggiunto il 57% di completamento, nel pieno rispetto del cronoprogramma che prevede l’entrata in servizio entro l’estate 2026.

16 cantieri aperti lungo il tracciato

Attualmente sono 16 i cantieri attivi su 17, distribuiti lungo i 9,8 km del nuovo tracciato (11,5 km totali considerando le tre fermate condivise con la Linea T1, incluso il capolinea di Bergamo Fs). A gennaio 2026 partirà anche l’ampliamento del capolinea ferroviario con tre nuovi binari.

La posa dei binari in via Corridoni, realizzata lo scorso agosto
La posa dei binari in via Corridoni, realizzata lo scorso agosto
(Foto di Beppe Bedolis)

Nei prossimi sei mesi si entrerà nel vivo con la posa dei binari lungo tutto il tracciato e la realizzazione degli attraversamenti stradali. Il primo, in via Corridoni, è già stato completato; i restanti 28 saranno realizzati tra ottobre 2025 e marzo 2026, con interventi programmati per limitare l’impatto sul traffico.

Obiettivo 2026: lavori al 100%

Secondo il cronoprogramma aggiornato, entro marzo 2026 sarà completato l’85% dei lavori e il 100% entro giugno. Oltre alle 14 fermate, sono previste la nuova pista ciclabile da 10 km, parcheggi di interscambio, aree verdi, pali di alimentazione elettrica e impianti di segnalamento.

Le opere principali

La linea T2 attraverserà cinque comuni – Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè – servendo oltre 240 mila abitanti. Lungo il percorso sorgeranno fermate e infrastrutture strategiche.

Le fermate strategiche

Bergamo via Bronzetti: nuova fermata d’interscambio con la T1.
Santa Caterina e Stadio: binari e banchine già in avanzata realizzazione.
Pontesecco e S. Antonio: opere murarie e parcheggi d’interscambio completati.
Gallerie Maresana e Ramera: interventi su tratti interrati e consolidamento delle pareti.
Deposito di Petosino: pronto a ospitare 10 tram, con impianto fotovoltaico per ridurre l’impatto ambientale.

Il tempo di percorrenza Bergamo–Villa d’Almè sarà di circa 30 minuti, con velocità massima di 70 km/h

Fermata Villa d’Almè capolinea: in costruzione ponte e parcheggio finale

Completati anche diversi ponti strategici, tra cui il nuovo ponte Rino a Villa d’Almè e i viadotti su torrenti Morla e Quisa.
La linea sarà servita da 10 nuovi tram elettrici Skoda lunghi 33 metri, capaci di trasportare fino a 281 passeggeri, di cui 66 seduti. Insieme ai 14 già in servizio sulla Linea T1, formeranno una flotta complessiva di 24 mezzi. Il tempo di percorrenza Bergamo–Villa d’Almè sarà di circa 30 minuti, con velocità massima di 70 km/h.

Un progetto per la mobilità sostenibile

La T2 non sarà solo una nuova infrastruttura di trasporto pubblico, ma anche un’occasione di riqualificazione urbana, grazie alla pista ciclabile, ai parcheggi d’interscambio e alle aree verdi. Il progetto è stato presentato nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, durante un incontro pubblico alla Sala Galmozzi della Biblioteca Caversazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Almè
Ponteranica
Sorisole
Villa d'Almè
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Santa Caterina
Skoda