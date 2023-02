Linus in visita alla nuova Accademia Carrara: la sua voce nelle audioguide

Il timbro inconfondibile di un protagonista assoluto della radio italiana che da Radio Deejay arriva in Accademia Carrara di Bergamo per accompagnare i visitatori al museo. Linus è la Voce della Carrara, grazie alle nuove audioguide, in un percorso guidato di 33 tracce, tra i capolavori della collezione permanente del museo, dal Ritratto di Leonello d’Este di Pisanello e Madonna con Bambino di Mantegna, al San Sebastiano di Raffaello, fino a Conversazioni Sacre, la nuova installazione site-specific di Fallen Fruit.