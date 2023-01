Lotteria Italia, stasera l’estrazione. In Lombardia venduti oltre 950mila biglietti

Arriva l’estrazione della Lotteria Italia. L’appuntamento è nella serata di venerdì 6 gennaio durante il programma televisivo di Rai1 «I soliti ignoti» condotto da Amadeus. Il numero e gli importi dei premi, ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro, vengono determinati stasera in sede di riunione del Comitato che si occupa delle estrazioni. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.