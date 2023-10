L’Ottocento rivive anche al ristorante: i piatti ispirati alla mostra in Carrara in 28 locali di Bergamo

Per tutta la durata della mostra, i 28 ristoranti in città e provincia associati al gruppo RistorantiBergamo propongono in via eccezionale 28 piatti realizzati o rivisitati ad hoc ispirati a «Tutta in voi la luce mia», alla grande arte del Romanticismo, all’opera lirica e ai personaggi che l’hanno resa celebre in Italia e nel mondo.