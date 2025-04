Luna Park, luci e sorrisi nel ricordo di Piccalunga

Sabato 3 maggio apre i battenti lo storico Luna Park di Celadina, in occasione della «Fiera di Primavera». L’evento, denominato Primavera Park , si svolgerà in città per la prima volta senza lo storico organizzatore Armando Piccaluga, mancato lo scorso novembre per un malore a 75 anni.

Armando Piccaluga

«Lui è presente comunque – tiene a sottolineare la figlia Stefany – e faremo tutto quello che ci aveva detto di fare: rimanere a Bergamo dando sempre il massimo per i cittadini. In questa città lui ci metteva sempre l’anima nell’organizzare il Luna Park e per lui questa era casa. Quindi, noi continueremo a portare avanti la tradizione, così come piaceva a lui». L’inaugurazione, alle 16,30, prevede un programma pensato per accogliere famiglie e bambini, con animazioni, un concorso cosplay (partecipanti si esibiranno indossando costumi dei loro personaggi preferiti (gli ospiti speciali saranno gli Avengers), e sconti dedicati. Inoltre, verranno distribuiti braccialetti promozionali ai primi mille visitatori che garantiranno sconti speciali per tutta la giornata e un pallone omaggio ai bambini. Alta l’attenzione alla sicurezza. «Ci saranno una trentina di steward», precisano gli organizzatori. «È il primo evento a Bergamo dopo la scomparsa di Armando Piccaluga – dice Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e lo faremo in suo onore e ricordo. Per noi è sempre un appuntamento importante e i cittadini non ci hanno mai deluso: la nuova edizione è pensata per tutte le età e ci aspettiamo anche quest’anno una risposta significativa da parte dei bergamaschi».