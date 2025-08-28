Maltempo in Bergamasca: forti temporali nel pomeriggio. Rallentamenti per allagamenti in A4 e in città

Forti temporali anche in Bergamasca nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, in particolare in città a Bergamo. Si registrano parziali allagamenti lungo le strade in città, a Dalmine e lungo l’A4 e qualche albero caduto in provincia ma al momento non ci sono situazioni di particolare criticità anche se i territori sono costantemente monitorati. Regione Lombardia ha esteso l’allerta arancione a tutta la regione: i dati sono aggiornati in tempo reale dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia.

«Per la restante parte della giornata di oggi - spiegano dal Centro della Regione Lombardia - è atteso un aumento della componente convettiva delle precipitazioni a partire dai settori occidentali e in spostamento verso Est, con possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi e precipitazioni localmente forti anche su Pianura e Appennino. Sulle aree alpine e prealpine sono attese precipitazioni areali tra 70 e 100 mm/24 nella giornata; sui settori delle Alpi Retiche orientali tra 50 e 80 mm/24; sulle aree di Pianura occidentale tra 20 e 70 mm/24 con un forte gradiente Nord-Sud. Sul resto della Pianura e sull’Appennino precipitazioni generalmente deboli, ma con possibili picchi isolati in corrispondenza dei temporali. È inoltre prevista ventilazione moderata da Sud sui rilievi con rinforzi in quota moderati da Sud-Est sui settori Pianura e prime Prealpi, ma con raffiche forti. Rinforzi nelle aree interessate dai temporali».

Le previsioni per il 29 agosto

Per la giornata di domani - 29 agosto - sono previsti rovesci e temporali diffusi sulla fascia Prealpina e più isolati altrove. Fino al mattino sono possibili fenomeni temporaleschi intensi, in particolare sui settori centrali ed orientali della regione, dalla serata più probabili sui settori occidentali. È inoltre prevista ventilazione da Sud, moderata o localmente forte in quota, su Pianura meridionale e Appennino moderata con raffiche forti, altrove deboli o solo a tratti moderati. Il Centro Funzionale nella mattinata di domani 29/08 analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata e per la giornata di sabato 30/08.

Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.

Pianta caduta sulla strada da Rovetta a Cerete

Un albero caduto a Rovetta

Nella mattinata di giovedì 28 agosto dai vigili del fuoco nessuna segnalazione di intervento: alle 9.30 tutto tranquillo in città e provincia nonostante la pioggia. Individuato solo un albero caduto sulla strada da Rovetta a Cerete che non ha fortunatamente causato feriti ed è stato rimosso.

Attenzione alta

Dal Comune spiegano che «la Protezione civile e la Polizia locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio»: durante l’allerta meteo, Palafrizzoni «invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante». Tra le raccomandazioni, «si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».

La perturbazione che colpirà il nord Italia

«Le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata»

In arrivo aggiornamenti