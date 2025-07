Maltempo in Bergamasca con pioggia e vento forte: strade allagate e alberi caduti - Foto e video

Vento forte e pioggia sulla Bergamasca: l’aggiornamento in tempo reale

Il temporale di domenica nel tardo pomeriggio ha causato nuovi danni: allagata la statale per la Valle Brembana, nella zona tra Villa d’Almè e Sedrina . Sulla carreggiata fango e alberi e proprio a Sedrina i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana in una strada a fondo chiuso dove si trova una abitazione in cui abitano persone con disabilità.

Cascate d’acqua in via Ghiaie a Paladina, in città il vento è molto forte con raffiche violente. Si segnalano alberi caduti in Val Brembana e strade allagate, come in località Lisso dopo i ponti di Sedrina mentre è interrotto il collegamento da Ubiale verso Clanezzo per una pianta che occupa la carreggiata. Sulla strada scesi anche dei massi: vigili del fuoco n via Lisso a Sedrina per una frana.