Manager italiano rapito a Mosca e liberato: scattano gli arresti

I Ros dei carabinieri e il Servizio centrale operativo della polizia stanno eseguendo nella mattinata di sabato 16 novembre misure cautelari - non è ancora noto nei confronti di quante persone - sul caso di sequestro di persona a scopo di estorsione di Stefano Guidotti, manager italiano che lavorava per l’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo Siad a Mosca, che tra fine giugno e inizio luglio fu tenuto in ostaggio circa 36 ore prima di essere liberato dalla polizia.