Martedì è il giorno della verità a Pontesecco. Posata la rotonda provvisoria - Foto/Video

Martedì la campanella del primo giorno di scuola è un ulteriore banco di prova per la viabilità cittadina. Attenzione puntata in particolare su Pontesecco, dove nella serata di lunedì sono state posate le barriere di plastica che delimitano provvisoriamente la rotonda e realizzata la segnaletica orizzontale. Martedì mattina sarà operante il doppio il doppio anello rotatorio e saranno vietate le svolte a sinistra sulle strade laterali. Il semaforo all’altezza del ristorante Grotta Azzurra sarà in modalità lampeggio e si attiverà con delle spire per consentire l’uscita dalle vie laterali (Raboni e Biava). Le lanterne al semaforo della Maresana, anch’esse in lampeggio, si attiveranno solo in caso di accumulo di traffico in via Papa Giovanni. Per tutta questa settimana entrambi gli incroci saranno presidiati nelle ore mattutine, dalle 7 alle 9, dalla polizia locale di Ponteranica e Bergamo. Raccomando a tutti la massima attenzione e ancora un po’ di pazienza nella fase di rodaggio e messa a punto del sistema».

La prima rotonda, realizzata su via Ruggeri da Stabello, ha suscitato parecchie proteste da parte di residenti e automobilisti per le code ancora presenti. Nel caso della seconda rotatoria, in corso di realizzazione nel Comune di Ponteranica, sono invece emerse nelle scorse settimane diverse difficoltà logistiche, tra le quali la necessità di rafforzare il sottofondo del manufatto che si sviluppa sopra alcuni box privati.

La rotatoria provvisoria di Pontesecco

(Foto di Beppe Bedolis)

Lunedì nero per il traffico alla Malpensata

La seconda settimana di settembre era iniziata con lunghe code in città a causa dei cantieri stradali. Ieri la novità ha riguardato la zona della Malpensata, dove nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la nuova rotonda in via Autostrada. Dopo le opere preliminari, avvenute al di fuori dalla carreggiata, l’impresa è entrata nel vivo con la demolizione del manufatto che faceva da recinzione alla sede del «Punto blu». Le corsie tra via Carnovali e via Autostrada si sono ridotte da tre a due, sacrificandone una in uscita verso la periferia. Risultato: traffico fortemente congestionato.