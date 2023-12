Maxi incidente sulla A21, dieci feriti: autostrada chiusa verso Brescia. Soccorsi in azione anche da Bergamo

È stata chiusa l’autostrada A21 in direzione del casello di Brescia Centro all’altezza di San Zeno Naviglio per un grosso incidente che sembra aver coinvolto diverse auto e mezzi pesanti. Non è ancora nota la dinamica dello scontro avvenuto verso le 10.40, ma nel sistema dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sono segnalate almeno dieci persone coinvolte. Lo riporta il sito de Il Giornale di Brescia. Non si sa di più al momento sulle loro condizioni. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la polizia stradale di Montichiari e i soccorsi con due eliambulanze anche da Bergamo.