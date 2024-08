Messa per l’Apparizione con il Vescovo Beschi, alle 17,30 seguila qui in diretta

La festa dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina vive il suo momento clou domenica 18 agosto, nel giorno esatto in cui ricorre il 422° anniversario dell’evento, avvenuto a mezzogiorno nel 1602, quando una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, posto sul muro di una casa, poi collocato in santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria.