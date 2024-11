Meteo, dalle 19 possibile qualche fiocco di neve anche in pianura

L’alta pressione ha ceduto rapidamente nella giornata di giovedì 21 novembre , favorendo l’ingresso di aria via via più fredda, che sta portando a un peggioramento con deboli fenomeni, nevosi dalla serata.

Le previsioni per i prossimi giorni

A Bergamo venerdì bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata in città sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1442m.