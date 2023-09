Millegradini, pronti via: oggi le gare e la camminata alla scoperta della città

Bergamo si tinge di giallo fluo per la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi. Dopo settimane di attesa, l’appuntamento è finalmente entrato nel vivo ieri, sabato 16 settembre, con i 60 luoghi di interesse che hanno aderito alla manifestazione e che hanno aperto le loro porte a tutti coloro che hanno voluto organizzare in autonomia il proprio percorso. Complice il bel tempo e le temperature gradevoli, in molti hanno approfittato della giornata per godersi le bellezze della città, in modo particolare quelle di Città Alta, dove anche i turisti non hanno perso l’occasione di iscriversi e unirsi ai numerosi partecipanti che hanno colorato la Corsarola con la maglia ufficiale dell’edizione. Tra i punti maggiormente apprezzati il Tempietto di Santa Croce, non sempre visitabile, i musei cittadini, la Sala delle macchine della Funicolare e la Chiesa del Monastero di Santa Grata. «È una manifestazione stupenda – commenta una partecipante –. Io e mio marito non perdiamo un’edizione: ogni anno scopriamo un angolo magico della città. E poi è sempre bello venire in Città Alta e vedere che la nostra città è così vissuta e apprezzata».

Le immagini di sabato

(Foto di Bedolis)

Oggi la camminata

Questa mattina, domenica 17 settembre, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, prenderanno il via le prove agonistiche - 16 chilometri di percorso - organizzate dai Runners Bergamo e dal Csi, con la collaborazione dei Mountain Mates. Alle 7.45 inizierà la gara individuale, il «Gran Premio Millegradini», mentre alle 7.50 con partenze scaglionate scatterà la «Bergamo City Trail Millegradini», la gara a coppie. Il momento più atteso sarà però alle 9, sempre in piazzetta Don Spada, per la partenza della camminata di gruppo - attesi migliaia di partecipanti - con due percorsi a scelta, uno da 11 chilometri e l’altro da 16 chilometri. L’arrivo per le gare sarà alla Fara, dove, con inizio tra le 10.30 e le 11, ci sarà la «Kids Race», una speciale corsa in sicurezza per i più piccoli.

