Millegradini, si corre e si cammina alla scoperta di Bergamo - Foto e video

Bergamo si tinge di giallo fluo per la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi. Dopo settimane di attesa, l’appuntamento è finalmente entrato nel vivo sabato 16 settembre, con i 60 luoghi di interesse che hanno aderito alla manifestazione e che hanno aperto le loro porte a tutti coloro che hanno voluto organizzare in autonomia il proprio percorso. Complice il bel tempo e le temperature gradevoli, in molti hanno approfittato della giornata per godersi le bellezze della città, in modo particolare quelle di Città Alta, dove anche i turisti non hanno perso l’occasione di iscriversi e unirsi ai numerosi partecipanti che hanno colorato la Corsarola con la maglia ufficiale dell’edizione.

Davanti a L’Eco di Bergamo domenica mattina

(Foto di Bedolis) Al via la camminata domenica mattina

(Foto di Bedolis)

Cosa visitare

I musei e gli edifici storici saranno aperti anche tutta domenica per gli iscritti alla Millegradini. Tra i punti maggiormente apprezzati il Tempietto di Santa Croce, non sempre visitabile, i musei cittadini, la Sala delle macchine della Funicolare e la Chiesa del Monastero di Santa Grata. «È una manifestazione stupenda – commenta una partecipante –. Io e mio marito non perdiamo un’edizione: ogni anno scopriamo un angolo magico della città. E poi è sempre bello venire in Città Alta e vedere che la nostra città è così vissuta e apprezzata».

Ad incitare i più sportivi, la voce del conduttore di Radio Alta Teo Mangione, accanto a quella del direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli, che ha ricordato come da anni la Millegradini sia l’occasione perfetta per (ri)scoprire i tesori nascosti della nostra città.

Già dalle 9 de mattino in tantissimi si sono messi in coda per visitare i musei e gli edifici storici aperti per la Millegradini: da Palazzo Frizzoni fino al Liceo Sarpi e alla Cannoniera, passando per la Rocca e il Caffi.

(Foto di Bedolis)

Le immagini di sabato

(Foto di Bedolis)

Domenica le gare e la camminata

Domenica 17 settembre, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, hanno preso il via le prove agonistiche - 16 chilometri di percorso - organizzate dai Runners Bergamo e dal Csi, con la collaborazione dei Mountain Mates. Alle 7.45 iniziata la gara individuale, il «Gran Premio Millegradini», mentre alle 7.50 con partenze scaglionate è scattata la «Bergamo City Trail Millegradini», la gara a coppie. Il momento più atteso è stato però alle 9, sempre in piazzetta Don Spada, per la partenza della camminata di gruppo - attesi migliaia di partecipanti - con due percorsi a scelta, uno da 11 chilometri e l’altro da 16 chilometri. L’arrivo per le gare alla Fara, dove, con inizio tra le 10.30 e le 11, ci sarà la «Kids Race», una speciale corsa in sicurezza per i più piccoli.

(Foto di Bedolis) La pioggia della notte fortunatamente non ha creato problemi e Bergamo è colorata di giallo e tantissime le persone che stanno passeggiando tra città bassa e Città Alta. Un momento di svago e convivialità condiviso.



La «Zerogradini»