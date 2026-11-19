Morì cercando di salvare un amico in montagna, medaglia d’oro alla memoria
IL RICONOSCIMENTO. La cerimonia in Prefettura a Bergamo con i familiari di Antonio Tinti, morto nel 2017, mentre cercò di salvare un’amico che era scivolato sul ghiaccio in un’escursione sulla Presolana.Lettura 1 min.
Bergamo
L’8 gennaio del 2017 morì sul massiccio della Presolana, a Castione, nel tentativo di salvare la vita a un compagno rimasto coinvolto in un incidente durante un’escursione.
Per questo giovedì 19 novembre in Prefettura a Bergamo il prefetto Luca Rotondi ha consegnato la medaglia d’oro al valor civile ai familiari di Antonio Tinti conferita alla memoria dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 26 febbraio 2026.
La motivazione del riconoscimento
Tinti, «mentre affrontava, unitamente a conoscenti, la discesa di un canale innevato, si avvedeva che uno dei compagni, a causa del terreno ghiacciato, scivolava verso il fondo, acquistando immediatamente velocità, senza poter trovare un appiglio per fermare la sua corsa. Nel disperato tentativo di salvare l’uomo, si gettava al suo inseguimento e riusciva ad afferrarlo, ma entrambi, dopo essere caduti sulle rocce, ove si procuravano ferite mortali, rovinavano a valle. Straordinario esempio di virtù civiche e di umana solidarietà, condotte fino all’estremo sacrificio».
La consegna è avvenuta in forma riservata, alla presenza della moglie, delle figlie, dei genitori e dei fratelli di Antonio Tinti, accompagnati dal sindaco di Bedizzole (Brescia), dove l’uomo risiedeva
La dinamica dell’incidente
Domenica 8 gennaio 2017 il ghiaccio fu fatale: due escursionisti morirono sulla Presolana. Intorno alle 13.30 Stefano Moreni, di Brescia, scivolò mentre era impegnato nella discesa dalla cima alla Grotta dei Pagani insieme a un gruppo di amici. Forse tradito da un tratto del sentiero ghiacciato. In un istante è caduto, schivando i tre compagni di escursione che lo precedevano. Il primo della fila, forse per via di quella frazione di tempo in più rispetto agli amici dietro di lui, d’istinto è intervenuto: così Antonio Tinti, 39 anni, pure bresciano, di Bedizzole, ha afferrato il compagno. Ma entrambi sono finiti in un canalone, facendo un volo di una cinquantina di metri.
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