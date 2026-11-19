La motivazione del riconoscimento

La dinamica dell’incidente

Domenica 8 gennaio 2017 il ghiaccio fu fatale: due escursionisti morirono sulla Presolana. Intorno alle 13.30 Stefano Moreni, di Brescia, scivolò mentre era impegnato nella discesa dalla cima alla Grotta dei Pagani insieme a un gruppo di amici. Forse tradito da un tratto del sentiero ghiacciato. In un istante è caduto, schivando i tre compagni di escursione che lo precedevano. Il primo della fila, forse per via di quella frazione di tempo in più rispetto agli amici dietro di lui, d’istinto è intervenuto: così Antonio Tinti, 39 anni, pure bresciano, di Bedizzole, ha afferrato il compagno. Ma entrambi sono finiti in un canalone, facendo un volo di una cinquantina di metri.