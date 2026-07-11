Nelle valli bergamasche aumenta il pericolo di incendi per caldo e siccità

Caldo e siccità stanno cambiando anche la geografia degli incendi boschivi in Bergamasca. Dall’inizio dell’anno fino al 24 giugno, nella nostra provincia sono stati accertati 18 roghi, che hanno interessato complessivamente 33.050 metri quadrati di territorio, una superficie pari a circa quattro campi da calcio. Dodici incendi sono stati classificati come colposi e sei come dolosi. Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria e sono state comminate 32 sanzioni amministrative. Il tema è al centro di uno degli approfondimenti pubblicati sull’ultimo numero di eco.bergamo, la verticalità de L’Eco di Bergamo dedicata alla sostenibilità, all’ambiente e alla green economy. Il focus è disponibile anche online sul sito di eco.bergamo.

Incide il cambiamento climatico

A preoccupare gli esperti non sono soltanto i numeri, ma anche il cambiamento delle condizioni che favoriscono lo sviluppo delle fiamme. «Il cambiamento climatico aumenta l’incidenza degli incendi boschivi anche in Bergamasca», spiega il tenente colonnello Amerigo Filippi del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo. «Il regime degli incendi nelle Alpi e nelle Prealpi si sta trasformando radicalmente a causa del riscaldamento globale. In passato i roghi si concentravano soprattutto tra inverno e primavera, favoriti da periodi secchi e venti come il Föhn. Oggi, invece, l’aumento delle temperature e il prolungarsi delle siccità stanno spostando il rischio anche nei mesi estivi».

I Comuni interessati

Un segnale arriva dagli episodi registrati nelle prime settimane di giugno, quando si sono verificati incendi a Sant’Omobono Terme, Val Brembilla e Castelli Calepio. Tra gli incendi più rilevanti figura quello scoppiato il 31 marzo in Val Braghizza, a Ponteranica, dove le fiamme hanno interessato oltre novemila metri quadrati di bosco. Per contenere il rogo è stato necessario l’intervento di un elicottero regionale, affiancato dalle squadre antincendio di Ranica, Torre Boldone, Sorisole e Villa d’Almè e da numerosi volontari.

La distribuzione degli incendi conferma come le aree montane e le valli restino le più esposte. Gli episodi registrati hanno interessato diversi Comuni della Val Brembana, tra cui San Giovanni Bianco, Valleve, Zogno, Bracca, Villa d’Almè. Altri incendi si sono verificati in Val Seriana, ad Ardesio, Albino e Alzano, e in Valle Imagna, nei territori di Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna e Corna Imagna. Fiamme anche a Val Brembilla e a Castelli Calepio.

Fondamentale la prevenzione