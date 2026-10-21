Newsweek, il «Papa Giovanni» di Bergamo sul podio degli ospedali pubblici più tecnologici d’Italia

La classifica da Newsweek

La valutazione di Newsweek e Statista ha preso in esame, attraverso una Survey, l’innovazione tecnologica introdotta all’Ospedale «Papa Giovanni XXIII» lungo sette dimensioni. Tra le novità di quest’anno rientra l’analisi sulla effettiva introduzione dell’intelligenza artificiale. Al «Papa Giovanni XXIII» è utilizzata è utilizzata per supportare il triage e la gestione dell’ictus e delle patologie vascolari, per l’analisi delle immagini neuroradiologiche e la diagnostica per immagini, soprattutto in ambito oncologico e infiammatorio, con recenti sviluppi nell’anatomia patologica digitale. L’Ospedale ha dimostrato la presenza di una solida infrastruttura digitale con alcune esperienze particolarmente innovative per il monitoraggio in tempo reale degli spostamenti dei pazienti chirurgici e il tracking di circa 3.000 tra apparecchiature e dispositivi in uso ai reparti. La dimensione robotica e automazione ha esaminato la presenza di tecnologie per la chirurgia mininvasiva e quella di sistemi automatizzati per diverse tipologie di utilizzo, dalla gestione dei processi amministrativi e organizzativi fino ai sistemi di distribuzione delle divise ai professionisti ospedalieri. Sono stati verificati il grado di maturità dei sistemi informativi digitali a disposizione dei pazienti, la presenza della telemedicina e i sistemi di monitoraggio da remoto. Tra i parametri valutati rientrano la governance, cioè l’esistenza di processi standard per la sicurezza delle informazioni, i processi di valutazione ed auditing della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei sistemi digitali e i percorsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario, tecnico ed amministrativo.