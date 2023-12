Nuovo palasport, pronto per la stagione 2025/26. In Chorus Life anche residenze e servizi universitari

L’ultimo è appunto il nuovo palasport della città di Bergamo, una struttura moderna e funzionale destinata ad aggiornare le ambizioni dello sport bergamasco e che sorgerà al posto del palaCreberg, la cui demolizione procede senza grossi intoppi.

Il via libera alla nuova infrastruttura è arrivato da parte di Regione, Provincia, Comune e Teb, ovvero da parte di tutti i componenti del Collegio di vigilanza. Il Consiglio Comunale sarà chiamato a ratificare l’accordo nella seduta in calendario il 18 dicembre.

Il cantiere al palasport

L’iter del cantiere

Dopo l’ok all’atto integrativo Chorus Life, partirà l’iter per l’aggiudicazione del cantiere per la costruzione del nuovo palasport: sarà pubblicata una gara europea da 12,5 milioni di euro di cui 7 a carico di Chorus Life e 5,5 del Comune, che punta anche a sistemare via Castel Regina, la strada ora sterrata che costeggia la futura infrastruttura per lo sport. Il rialzo dei costi legati al progetto, discusso in Consiglio Comunale qualche settimana fa, ha comportato un allungamento dei tempi di realizzazione del nuovo palazzetto: il cantiere si aprirà solo a fine maggio 2024 e la struttura sarà ultimata in vista della stagione 2025/26.

L’Amministrazione ha provveduto nei giorni scorsi a informare le principali società sportive che troveranno sede nel palasport una volta ultimato. Il Comune di Bergamo è al lavoro per accompagnare - nella stagione in corso è stato garantito un contributo economico - le società anche lungo la prossima stagione.

I lavori

Nel frattempo vanno avanti i lavori di demolizione del vecchio e ormai dismesso palaCreberg, mentre procede il cantiere della nuova Arena da 6500 posti che assorbirà e supererà la programmazione del vecchio palaTenda di piazzale Bonatti. All’interno ormai tutto è stato rimosso, il telo di copertura è stato ormai in gran parte rimosso, la prossima settimana sarà la volta dei pannelli bianchi esterni che si trovano sulla parte posteriore della vecchia struttura. 8 persone delle imprese TreEsse e Bergamelli sono al lavoro quotidianamente nel cantiere.

Altro importante punto dell’accordo riguarda l’approvazione della convenzione che regolamenta l’uso della nuova Arena all’interno dell’area Chorus Life di via Serassi. Sessanta giornate dell’intera programmazione annuale saranno infatti convenzionate con il Comune che le destinerà a spettacoli ed eventi precedentemente ospitati nel vecchio PalaTenda di via Gleno, consentendo, in questo modo, di garantire al pubblico affezionato al palinsesto del vecchio teatro di apprezzare ancora gli artisti che in questi anni l’hanno animato.

