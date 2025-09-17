Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025

Nuovo polo intermodale di Bergamo, ok alla permuta delle aree

L’OPERAZIONE. Palafrizzoni cede l’area delle pensiline e acquisisce quelle di Rfi e Sistemi Urbani a sud dei binari.

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Palazzo Frizzoni
Palazzo Frizzoni

Dopo lo «scambio» di alcune aree con la Provincia di Bergamo per attuare l’articolato progetto «intermodale» di Porta Sud, il Comune di Bergamo definisce una nuova permuta, in questo caso con Rfi e Sistemi Urbani. Un passo necessario per poter incamerare il finanziamento di 20 milioni di euro di Regione Lombardia, frutto della partecipazione al bando «Iniziativa Multimodale Urbano» e quindi, per portare a termine, entro il 2028, la nuova stazione del Tpl (trasporto pubblico locale).

La delibera

La delibera approvata martedì 16 settembre dalla Giunta Carnevali formalizza l’atto preliminare di permuta di alcune aree di Rfi e Sistemi Urbani poste a sud del fascio dei binari, in corrispondenza della vecchia stazione e a ridosso di quella nuova in via di costruzione, con le aree di proprietà comunale su cui oggi insistono le vecchie pensiline delle autolinee. La permuta definitiva si completerà ad opera terminata, così come l’attuale stazione del Tpl resterà operativa fino a quando non sarà pronta quella nuova, a garanzia del servizio.

La delibera sarà presentata in 2a Commissione venerdì, poi in Consiglio comunale

Intanto il Comune muove un nuovo passo: «Dopo la permuta approvata a luglio con la Provincia, che aveva portato l’Amministrazione comunale ad acquisire in proprietà le aree della società Arriva (ex Sab) – ricorda l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini - si aggiunge oggi un altro importante e analogo passaggio di tipo patrimoniale, finalizzato ad un riassetto fondiario complessivo necessario per l’attuazione del progetto di Porta Sud. Una riqualificazione che vede proprio nella realizzazione di importanti opere di interesse pubblico volte a migliorare il sistema di mobilità di un intero territorio, una delle sue principali finalità». La delibera sarà presentata in 2a Commissione venerdì, poi in Consiglio comunale. Un passaggio determinante per rendere esecutivo il riconoscimento dei 20 milioni di finanziamento regionale (tra gli atti, Regione chiede la permuta), per realizzare la stazione del Tpl che si collocherà più a sud, tra la nuova stazione ferroviaria a ponte e la futura nuova via Gavazzeni che attraverserà, da ovest ad est, l’intero fuso ferroviario, connettendosi a metà con l’attuale via Europa (tra l’attuale clinica Gavazzeni e il polo scolastico provinciale). La nuova stazione del Tpl sarà quindi connessa con la Circonvallazione, con un alleggerimento del traffico sul centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
Politica
Enti locali
Informazione d'impresa
Fusioni, Acquisizioni, Cambi gestione
Prestiti
Francesco Valesini
Arriva