Orti di San Tomaso, approvato il progetto: un’oasi naturalista nel cuore di Bergamo

L’area verde di Borgo Pignolo

La fauna locale

I lavori previsti

L’intervento prevede la pulizia e il decespugliamento dell’area, la creazione di camminamenti per collegare le diverse zone, il consolidamento del muro della Roggia Nuova, l’installazione di un impianto idrico di irrigazione, fontanelle, lavandini e punti luce, la piantumazione di piante, la realizzazione di orti con delimitazioni in legno e spazi per la comunità, un giardino pensile e un’oasi felina.

Un sistema di percorsi tra natura e storia

«Un progetto di pregio che connette il nostro presente alla storia dei bergamaschi dei secoli scorsi», ha commentato l’assessora alla Transizione ecologica, verde e ambiente Oriana Ruzzini. «I borghi con le annesse ortaglie erano tratti distintivi della struttura della nostra città - ha sottolineato - e salvaguardare oggi questa impronta geografica e storica è una grande responsabilità per l’Amministrazione. Decisamente apprezzabile è anche voler tutelare anche la biodiversità naturale nel luogo lasciando in parte inalterato l’ecosistema che si è formato in questi anni. Sono molto felice che nel progetto abbia trovato spazio anche la sistemazione della colonia felina presente nell’area, con la realizzazione di una casetta in area recintata ed esclusiva per i gatti, una piccola oasi felina che rappresenta un tratto distintivo della sensibilità conservativa con cui è stato pensato il progetto. Come richiesto anche dal Consiglio comunale, che ringrazio, verrà realizzato anche un impianto informativo per raccontare il luogo, gli edifici intorno e la Roggia che lo percorre, al fine di favorire una fruizione consapevole da parte della cittadinanza con una particolare attenzione alle giovani generazioni». dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente Oriana Ruzzini.