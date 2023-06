Palazzo Frizzoni, l’Imu vale 46,5 milioni. Cresce il tesoretto con la lotta all’evasione

Il termine è perentorio: entro venerdì 16 giugno, i proprietari di immobili, esclusa la prima casa a meno che sia di «lusso», è chiamato a versare la prima rata dell’Imu. È la prima tranche della «tassa sugli immobili», un vero e proprio «tesoretto» per il Comune di Bergamo, pari al 50% sul totale delle entrate tributarie . «I contribuenti tenuti al versamento saranno circa 34.600 – annuncia Palafrizzoni in una nota –. Il gettito dello scorso anno è stato di circa 46,5 milioni di euro». Cifra che verosimilmente introiterà anche quest’anno, dato che il Consiglio comunale non ha previsto ritocchi sulle aliquote .