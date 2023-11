Palazzo Moroni, la carica dei mille per visitare le cinque sale ristrutturate

Dagli sfarzi di una dimora del Seicento alle suggestioni dell’arte contemporanea, è stata una domenica di grande affluenza in Città Alta, con migliaia di persone ad ammirarne il patrimonio culturale. Nel pomeriggio infatti è andata in scena la cerimonia pubblica che anticipa l’apertura completa e definitiva di Palazzo Moroni, dopo tre anni di complessi restauri coordinati dal Fai. Per l’occasione, porte aperte al pubblico con visite gratuite che hanno richiamato oltre un migliaio di persone, in coda per ammirare le sale della dimora storica con 5 sale completamente ristrutturate.

Il sindaco Gori con Magnifico Una delle sale restaurate

«Obiettivo: appassionare alla cultura»

«Appassionare alla cultura è la missione nostra, vostra, di questo palazzo al quale auguriamo una vita abbastanza lunga per generazioni di bergamaschi, lombardi, italiani e non solo che anche su queste stupefacenti, ricche e variopinte pietre angolari possano costruire il loro presente e il loro futuro, il più possibile all’altezza del nostro comune passato», ha detto Marco Magnifico, Presidente del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano.

«Il grande lavoro del Fai»