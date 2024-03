Passaporto, procedure per velocizzare il rilascio

La Questura fa sapere che, a partire dai primi di marzo, al fine di agevolare il rilascio del passaporto per i cittadini, è stata predisposta una nuova procedura accessibile sempre attraverso l’Agenda Passaporti Online. Prevede: un’agenda ordinaria per chi non ha una partenza a breve termine e un’agenda prioritaria per chi ha necessità documentata di ottenere il passaporto entro 30 giorni. «Questa procedura differenziata – spiegano dalla Questura – permette di soddisfare le diverse esigenze dei richiedenti, assicurando l’ottenimento del documento in tempo utile per la propria necessità documentata, anche in brevissimi tempi».