Pienone e code per la Festa delle Luci in Città Alta - Foto

Pienone e code sabato 25 febbraio per il penultimo giorno delle installazioni luminose «Light is Life» in Città Alta, festival promosso da A2A per la Capitale della Cultura. Già da metà pomeriggio il flusso di veicoli diretto in centro e al borgo storico e si sono formate lunghe code. Come venerdì sera, anche sabato sera il Comune ha disposto la chiusura dalle 20 alle 24. In moltissimi hanno anticipato la salita al colle a piedi, ma anche con mezzi pubblici e privati.